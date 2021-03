“No tengo lugar donde ponerlos”, dicen autoridades a migrantes

La pequeña localidad arizoniana de Gila Bend declaró estado de emergencia debido a la llegada de familias de inmigrantes, y como ésta, cada vez más comunidades fronterizas buscan la forma de enviar a los recién llegados a albergues de ciudades más grandes que les puedan ayudar.

De manera similar, grupos mucho más grandes de solicitantes de asilo y de menores sin compañía de un adulto se presentan en ciudades más grandes de Texas y California, las cuales cuentan con refugios que los pueden albergar hasta que puedan viajar a los lugares donde se encuentran sus familiares o patrocinadores dentro de Estados Unidos.

Funcionarios de Yuma y Tucson han dicho en los últimos días que las autoridades federales les han informado que se instalarán campamentos en sus ciudades para ayudarlos a lidiar con el gran número de arribos, y que prevén que empiecen a operar a mediados de abril.

El alcalde de Gila Bend, Chris Riggs, anunció la declaratoria de emergencia el martes, señalando que la localidad no cuenta con los recursos ni los fondos para apoyar a los migrantes, muchos de los cuales llegan con la esperanza de solicitar asilo y quedarse a vivir en Estados Unidos.

“Aquí no tengo nada, no tengo albergues, no tengo lugar donde ponerlos”, comentó Riggs. “Literalmente tendrían que dormir en el parque, y no les voy a hacer eso a los niños pequeños”.