Un afgano dice haber visto a varias personas aparentemente muertas o heridas en una explosión entre la gente aglomerada en uno de los portones de entrada al aeropuerto de Kabul.

Adam Khan dijo que algunas de las víctimas parecían haber perdido extremidades. Dijo que se encontraba a unos 30 metros (90 pies) del lugar de la explosión.

Miles de afganos llevan días aglomerados en el aeropuerto tratando de salir del país luego que Estados Unidos retiró sus fuerzas y el Talibán tomó el poder. Varias naciones occidentales han advertido sobre la posibilidad de atentados en el lugar.

Blast reported at one the entrance gate of Kabul Airport. #Kabul #Blast



pic.twitter.com/ohqbsV3fco