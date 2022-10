¿Las Vegas en ataque nuclear?... La "nube de hongo" que causó pánico

Una enorme nube en forma de hongo generó preocupación entre los residentes de la ciudad de Las Vegas, en Nevada, el domingo pasado.

En redes sociales, los habitantes compartieron imágenes de la nube, que era más delgada de la parte inferior como si fuera un tallo y se volvía más amplia en la parte superior. Además, al registrarse al momento del atardecer, en la nube se reflejó un tono anaranjado y que la hizo más llamativa.

El fenómeno se registró en un punto lejano en las afueras de Las Vegas y fue visible desde diferentes puntos de la ‘ciudad del pecado’.

“Cuando vives en una ciudad a 65 millas de un sitio de pruebas de bombas nucleares, las nubes con formas extrañas pueden ser estresantes”, escribió la cuenta Las Vegas Locally en Twitter.

When you live in a city 65 miles from a nuclear bomb test site, oddly shaped clouds can be stressful pic.twitter.com/0OQsPN7z6D — Las Vegas Locally (@LasVegasLocally) October 3, 2022

Las ‘nubes de hongo’ se observaron tras la explosión de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Estas bombas dejaron más de 150 muertos y miles de edificios quedaron reducidos a escombros.

Esta clase de nube se forma gracias a una explosión que crea una burbuja de gas caliente que, como una bola de fuego, se eleva rápidamente y se expande. Una corriente toma el polvo y forma el tallo, mientras el centro toma un movimiento rodante al interactuar con el exterior y crea un “sombrero” de hongo, según David Dearborn, físico del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore.

Residents of Las Vegas saw a bright mushroom cloud in the sky last night and were frightened.

It turned out that it was just a natural phenomenon. There was no exact explanation for it.

pic.twitter.com/0C2eHDooDW — Freedm2all (@zelc88) October 3, 2022

Pero las 'nubes de hongo' no necesariamente son producto de las armas nucleares, también se puede ver en otras situaciones en las que hay una liberación de gran calor como para expandir el aire.

En Las Vegas no se confirmó una relación entre la nube y pruebas nucleares, pero el temor se fundamentó en que hace décadas había un sitio de pruebas nucleares a 100 kilómetros al norte de la 'ciudad del pecado'.

En el Nevada Testing Site operó entre 1951 y 1992 y aunque ya no está avalado para las pruebas de armas nucleares, sí puede ser usado para las “necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos”, de acuerdo con la Atomic Heritage Foundation.

We just cannot get enough of the incredible photos our FOX5 viewers captured of the unique cloud formation on Sunday evening!! Check out these stunning photos that viewers have shared with us, including one from Veterans' Memorial Park in Boulder City. pic.twitter.com/OvxKOcGsm9 — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) October 3, 2022

No obstante, el meteorólogo Justin Bruce salió a despejar las dudas sobre la ‘nube de hongo’ en Las Vegas y explicó que sólo se trataba de una nube cumulonimbus de 10 mil 668 metros de altura, como resultado de una tormenta que se registraba en la región.

Las cumulonimbus se caracterizan por tener una extensión vertical entre los tres y los 15 kilómetros. Además, están compuestas de gotas de agua de diferentes tamaños y en la parte superior de cristales de hielo, según la Organización Meteorológica Mundial.