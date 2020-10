Nueva York extiende las horas del voto anticipado ante gran afluencia

Nueva York, 27 oct (EFE).- La Comisión Electoral del estado de Nueva York, Estados Unidos decidió este martes ampliar los horarios de apertura y cierre de los colegios electorales que abrieron sus puertas el pasado sábado para permitir el voto anticipado en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, y que han registrado una gran afluencia.

El consejo administrativo de este organismo electoral anunció hoy que ampliará las horas de apertura y cierre entre el viernes y el domingo próximos.

De este modo, el viernes, los votantes neoyorquinos podrán acudir a las urnas entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, lo que supone prolongar dos horas más la hora de cierre.

El sábado, en lugar de abrir de 10 de la mañana a las 4 de la tarde, lo harán desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y el domingo (último día para ejercer el derecho al voto de manera anticipada), cerrarán a las 16.00 hora local, pero permitirán el acceso a las instalaciones desde las 7 de la mañana en lugar de desde las 10.00 am.

Entre el sábado, cuando comenzó el voto anticipado, y este lunes, un total de 314.723 neoyorquinos han introducido las papeletas en las urnas aprovechando esta oportunidad, ofrecida por las autoridades para evitar las aglomeraciones el próximo 3 de noviembre, por razones de salud pública ante la pandemia de Covid-19.

En el estado hay casi 13 millones de votantes registrados y en la ciudad de Nueva York, la urbe del estado más poblada, se han habilitado 88 centros de votación en los cinco distritos.

Numerosos votantes se han quejado de las largas filas para votar, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortes, que ejerció su voto en el barrio de El Bronx el pasado domingo.

Nueva York comenzó este sábado la votación anticipada para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, convirtiéndose en uno de los últimos estados en abrir anticipadamente sus centros electorales y cuando ya han ejercido su derecho por adelantado cerca de 60 millones de millones de personas en casi todo Estados Unidos. EFE

re open longer this week! 10/30 7am to 5pm 10/31 7am to 5pm 11/1 7am to 4pm pic.twitter.com/DhBsCfIsdo