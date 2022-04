Nueva York hará campaña en Florida contra la ley "No digas gay"

Nueva York, 4 abr (EFE).- Nueva York lanzará una campaña en Florida contra la ley aprobada en ese estado que prohíbe educar sobre orientación sexual e identidad de género a niños desde el jardín de infancia hasta el tercer grado y conocida como la ley "no digas gay".

Los anuncios, en los que también se invita a la comunidad LGBTQ+ a mudarse a Nueva York, serán difundidos en cinco vallas publicitarias digitales que serán colocadas en las ciudades de Fort Lauderdale, Jacksonville, Orlando, Tampa y West Palm Beach.

Según el alcalde de Nueva York, Eric Adams, esta campaña muestra su compromiso de preservar el derecho a la libertad de expresión y construir una ciudad que acoja a todos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

"Soy el alcalde de Nueva York pero tengo un mensaje para la comunidad LGBTQ+ de Florida: ven a una ciudad donde puedas decir y ser quien quieras”, reiteró Adams, que hizo el anuncio de la campaña en una conferencia de prensa junto a líderes de esta comunidad.

La ley, firmada el pasado 28 de marzo por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le da además a los padres la posibilidad de presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios, si los maestros de sus hijos incumplen la normativa.

Poco después de que DeSantis la convirtiera en ley, Adams ofreció acoger a los habitantes de Florida que se sientan víctimas de "la discriminación patrocinada por el estado".

Una de las vallas publicitarias de la campaña tiene la palabra "gay" escrita en varios colores y en el centro el mensaje: "Ven a la ciudad de Nueva York donde puedes decir lo que quieras" mientras que otra señala que "en Nueva York mucha gente dice cosas ridículas pero 'no digas gay' no es una de ellas".

Otro mensaje de Nueva York a los floridianos es el de "Cuando otros estados muestran sus verdaderos colores, nosotros mostramos los nuestros" con la última parte de la frase en los colores del arcoiris que representa a la comunidad LGBTQ+.

Cada uno de los cinco mensajes está acompañado al final con la frase "Nueva York te ama".

"Los jóvenes LGBTQ+ merecen las mismas cosas que merecen todos los jóvenes: ser vistos, escuchados y respetados”, indicó por su parte Kevin Jennings, director ejecutivo de Lambda Legal; y fundador de Gay, Lesbian and Straight Education Network. EFE

"I have a message for Florida’s LGBTQ+ community: come to a city where you can say and be whoever you want.”



