Nueva York multa con $15 mil dólares a multitudinaria boda judía ortodoxa

Nueva York, 24 nov (EFE).- Las autoridades de Nueva York impusieron una multa de 15.000 dólares a los organizadores de una boda celebrada el pasado 8 de noviembre por un destacado miembro de la comunidad ultraortodoxa judía de la ciudad a la que acudieron miles de personas.

En una rueda de prensa, De Blasio, que no confirmó el número de personas que acudieron a la ceremonia, aseguró que "más allá de la cifra, tanto si fueron cientos como miles, eran demasiados y parece que hubo un esfuerzo muy consciente de ocultar lo que estaba ocurriendo".

El pasado domingo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó una investigación sobre lo ocurrido y aseguró que de ser cierto se trataría de "un flagrante desprecio de la ley y una falta de respeto a la gente de Nueva York".

Se trataba de la boda de un nieto de un rabino hasídico de la que se publicaron varios vídeos en los que se podía ver a un gran número de asistentes sin mascarillas.

El departamento de Salud había prohibido su celebración el pasado octubre porque se consideró que violaba la prohibición de congregación masiva por la pandemia.

La comunidad ortodoxa se ha negado a cumplir con las restricciones impuestas por la covid-19 y han salido masivamente a la calle a protestar por las medida sanitarias acusando a las autoridades de antisemitas. EFE

