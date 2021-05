Nueva York refuerza presencia policial en barrios judíos tras ataques

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este lunes que ha ordenado a la policía estatal reforzar su presencia en barrios judíos en respuesta a varios ataques antisemitas registrados en los últimos días en Estados Unidos.

Los agentes aumentarán las patrullas en torno a esos puntos en la ciudad de Nueva York y en varios condados más con importante población judía y es de esperar una presencia policial reforzada durante las celebraciones del sabbat.

