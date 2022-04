Obama: "Qué bueno estar de vuelta en la Casa Blanca"

El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) volvió este martes a la Casa Blanca por primera vez desde que dejó el poder y lo hizo para reivindicar la pieza principal de su legado, la reforma sanitaria que ha dado cobertura a millones de personas.

Más de cinco años después de pasarle el relevo a Donald Trump, Obama entró con aire triunfal en la misma sala de la Casa Blanca en la que protagonizó tantos actos durante sus ocho años de mandato, y volvió a acercarse al podio presidencial en medio de una larguísima ovación.

Las bromas no tardaron en llegar: Obama se refirió primero al mandatario actual, Joe Biden, como "vicepresidente", el cargo que ocupó durante los ocho años de su mandato, y acto seguido se acercó para darle un abrazo y corrigió: "Mi presidente, Biden".

President @BarackObama

Class. Honor. Delight to listen to.Leader. What a Man!Good to see him back to the White House after 5 years. pic.twitter.com/Y1Jhns5PV1