Ordenan a restaurante pagar $157,000 dólares por quedarse con propinas de trabajadores

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ordenó a los dueños de un restaurante pagar $157,287 dólares en salarios atrasados a 65 trabajadores después de descubrir que se quedaron con sus propinas.

La División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo (DOL) determinó que Mugen Inc., que operaba como Jay's Kitchen, se quedó con un porcentaje de las propinas de sus empleados, una violación del salario mínimo de la Ley de Normas Laborales Justas.

“Al hacerlo, el empleador perdió su derecho a reclamar un crédito de propinas y les debía a los trabajadores la diferencia entre su salario en efectivo pagado y el salario mínimo federal. Los investigadores también descubrieron que Mugen Inc. no mantuvo un registro preciso de las horas trabajadas, no proporcionó las fechas de nacimiento de los empleados menores de 19 años ni mantuvo las direcciones de varios empleados, todas violaciones de mantenimiento de registros de la FLSA”, anotó el DOL en un comunicado.