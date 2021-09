Óscar De la Hoya tiene Covid: No puedo respirar bien, dice

El boxeador Óscar de la Hoya, que tenía planeado volver a los cuadriláteros el próximo 11 de septiembre en Los Ángeles, anunció este viernes que ha contraído covid-19 y que se ha visto obligado a cancelar el combate contra el brasileño Vitor Belfort.

En un vídeo que el propio boxeador ha grabado en el hospital White Memorial de Los Ángeles, De la Hoya señala entre muestras de dolor e incomodidad que "me siento mal, mal, mal. Tengo covid".

Con claros problemas para hablar, De la Hoya añade "mi pecho" antes de hacer una prolongada pausa y añadir que "no puedo respirar bien. Estoy bien, bien dolorido", momento en el que el vídeo termina de forma abrupta.

Quería que escucharas directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje Covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana. Prepararme para este regreso ha sido todo para mí durante los últimos meses y quiero agradecer a todos por su tremendo apoyo. pic.twitter.com/9q4NUnccl7

En un comunicado enviado por sus representantes a EFE, el boxeador angelino dijo: "Quería que escucharas directamente de mí que a pesar de estar completamente vacunado, contraje covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana".

El boxeador, de 48 años de edad y que se retiró hace 13 años tras perder un combate contra el filipino Manny 'PacMan' Pacquiao, declaró hace dos días a EFE que deseaba subirse al cuadrilátero.

"Estoy cansado, los entrenamientos son bastante fuertes. A los 48 años ya no es lo mismo entrenar que teniendo 25 años. Pero me siento muy bien físicamente. Emocionalmente estoy en paz. He estado entrenando fuerte para esta pelea desde hace seis meses. Así que sí, estoy cansado, pero la semana de la pelea voy a descansar el cuerpo, la mente y vamos a estar súper para la pelea", explicó De la Hoya a EFE.