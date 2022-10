Oso grizzly ataca a estudiantes universitarios en Wyoming

Dos estudiantes universitarios sufrieron graves lesiones tras ser atacados por un oso grizzly en un bosque ubicado en Wyoming, Estados Unidos.

Los jóvenes estaban acompañados de otros dos compañeros, todos luchadores del Northwest College, el sábado pasado en el Bosque Nacional Shoshone.

Sin embargo, los estudiantes originarios de Utah se separaron del grupo para pasar más tiempo en el bosque, mientras el resto regresaba al vehículo en el que habían llegado.

En su caminata encontraron heces de oso y de pronto apareció el enorme animal entre los árboles.

Brady Lowry contó a medios locales que el oso grizzly se acercó a él y lo empujó hacia un barranco y luego bajó para golpearlo. El joven intentó resistir los golpes manteniéndose en posición fetal, pero el ataque le dejó un brazo roto.

Su compañero Kenny Cummings trató de distraer al animal para que dejara de atacar al oso e incluso lo pateó y le jaló el pelo.

El oso enfocó su ataque en Kenny, a quien lo mordió en varias ocasiones, y luego lo dejó un momento. El joven aprovechó para asegurarse de que Brady estaba bien, pero el animal regresó por más y le dejó heridas en la cabeza y en el rostro.

