Pareja de Florida demanda a hotel por infestación y mordeduras de chinches

Una pareja de Florida está demandando a un hotel de Myrtle Beach tras sufrir mordeduras de chinches en sus habitaciones durante su visita.

De acuerdo con los informes, la pareja se hospedó en el South Bay Inn & Suites Myrtle Beach Oceanfront Hotel de Ocean Boulevard durante sus recientes vacaciones en la playa, el cual estaba infestado de chinches y con poca limpieza en todas sus instalaciones.

Los vacacionistas, identificados como Jacob y Nicole Makins, fueron mordidos por estos arácnidos durante la noche y cuando llegaron a su hogar causaron una infestación, debido a que las chinches del hotel se pegaron a su ropa y otras pertenencias.

La demanda fue presentada en la corte del condado de Horry, Florida, en contra del grupo Grand Strand Hotels, LLC y South Bay Inn & Suites por mala higiene y servicio, entre otras razones más.

En la demanda, argumentaron que el hotel no cumplió con el contrato de alquiler de habitaciones al no proporcionar los servicios adecuados y no cumplir con medidas sanitarias básicas con una habitación “razonablemente segura y limpia”.

Los Makins declararon que fueron mordidos por las chinches mientras dormían, estas se encontraban alojadas en el colchón de la cama, la alfombra en la habitación, las sábanas y cortinas.

Asimismo, dijeron que los insectos viajaron con ellos y causaron una importante infestación en toda su casa en el condado de Hernando, Florida.

La demanda establece que la mala experiencia de la pareja en el hotel les requerirá tratamientos médicos psicológicos y que les provocó pérdidas monetarias por gastos médicos, salarios, pérdidas materiales y alega que necesitarán una cantidad de dinero, no revelada, para cubrir otros daños y honorarios legales.

Como parte de su defensa, un portavoz de OTO Development, que administra el complejo demandado, dio una declaración sobre sus protocolos de limpieza y sobre cómo manejan las plagas como las de las chinches, añadió que la empresa de hostelería “se toma en serio la salud y el bienestar de los huéspedes”.

“Lo que en hostelería significa tomar en serio la prevención de plagas”, dijo Diene Jackson a The Sun News.

“Llevamos a cabo capacitación práctica con nuestro personal y contratamos a Wilkey Services Pest Management para las inspecciones de chinches y los servicios de remediación del calor de forma regular e inmediata si alguna vez hay una inquietud”.

Agregó que cada seis meses se hacen inspecciones K9 con perros entrenados para “encontrar problemas que escapan al ojo humano”.

“Si alguna vez hay un problema, hacemos que la empresa trate térmicamente no sólo la habitación en cuestión, sino también todas las habitaciones circundantes, y esperamos un informe claro antes de volver a poner cualquiera de ellos en el inventario”.

