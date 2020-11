Pareja golpea a mujer tras discusión por cubrebocas en Metro de NY

Una pareja golpeó a una mujer de 60 años de edad en el Metro de la ciudad de Nueva York luego de discutir con ella sobre el uso del cubrebocas.

La pasajera se encontró con un hombre y una mujer que no utilizaban mascarilla dentro de la estación Atlantic Avenue-Barclays Center, en Brooklyn.

Antes de subir a un elevador, la mujer les dijo que no podrían ingresar si no se ponían el cubrebocas, una de las medidas sanitarias para contener la pandemia de Covid-19. La pareja inmediatamente comenzó a discutir con la pasajera.

Tras negarse a usar la mascarilla, el hombre empujó a la mujer para entrar al elevador y su acompañante trató de hacer lo mismo. La mujer de 60 años trató de defenderse y jaló el cabello de la usuaria sin cubrebocas.

Sin embargo, la pareja salió del elevador y comenzó a golpearla hasta tirarla al suelo. Ambos siguieron pegándo a la mujer en el piso, aunque ella trataba de levantarse. Los hechos se registraron el pasado 13 de noviembre después del mediodía.

WANTEDfor an ASSAULT #Brooklyn @NYPD78Pct @ the Atlantic Ave and Barclays Center station on 11/13/20 @ 12:18 PMReward up to $2500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall @NYPDShea @NYPDDetectives pic.twitter.com/VGyScyBFOl