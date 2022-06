Parques de Universal recrean el filme "Halloween" en su nueva casa de terror

La empresa de parques temáticos Universal estrenará en septiembre próximo una casa del terror que revive la icónica película "Halloween" de 1978 en sus sedes de Orlando (Florida) y Los Ángeles (California), informó este miércoles la compañía.

Las casas embrujadas estarán abiertas al público en una fecha cercana al lanzamiento en octubre de la última película de esta saga de terror que popularizó al despiadado Michael Myers y su afilado cuchillo y para las populares noches de terror de Halloween en Universal que terminan el 31 de ese mes.

La empresa informó que esta atracción se estrenará en el parque Universal Studios Orlando el 2 de septiembre y seis días más tarde en el Universal Studios Hollywood, de Los Ángeles.

haunted house announcement: his beginning is your end.



