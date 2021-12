Pasajera ebria agrede a asistentes de vuelo de Spirit Airlines en EU

Una pasajera en estado de ebriedad agredió a dos asistentes de vuelo de la empresa Spirit Airlines este fin de semana en Estados Unidos, por lo que fue arrestada.

La mujer, de 42 años de edad, abordó un avión de Fort Lauderdale, en Florida, a la ciudad de Nashville, en Tennessee, el sábado pasado.

La viajera le pegó a uno de los asistentes de vuelo que iban en la aeronave y jaló el cabello de otro trabajador, sin que hasta el momento se haya detallado las razones de la agresión.

Para que la mujer en estado de ebriedad dejara de golpear a otras personas, un pasajero le amarró los pies con unos cinchos de plástico.

Ante las agresiones, los trabajadores de la aerolínea contactaron a los oficiales en tierra del Aeropuerto Internacional de Nashville para que estuvieran preparados para detener a la mujer luego del aterrizaje.

Al ser bajada de la aeronave, la pasajera se resistió al arresto, pues afirmó que no había hecho nada malo durante el vuelo. También comenzó a gritar a los agentes que le dispararan y que tenía mucho por beber.

