Pelea por cubrebocas termina en acusación por homicidio

Un hombre de 65 años, residente del estado de Nueva York, fue acusado de homicidio por negligencia criminal, luego de que entablara una pelea con otro hombre de 80 años, quien más tarde murió en un hospital por afecciones presuntamente derivadas del enfrentamiento.

El fiscal del distrito de Erie, John Flynn, comunicó a medios estadounidenses que el acusado de homicidio es Donald Lewinski.

Los hombres pelearon por el uso del cubrebocas al interior del bar.

The Erie County DA announced yesterday a fight over wearing a mask in a bar resulted in the death of an 80-year-old man. Now, 65-year-old Donald Lewinski is charged with criminally negligent homicide.



