Perro 'detiene' tránsito en Canadá para salvar a su dueña de convulsión

Una perra en Ottawa, Canadá, se convirtió en una heroína al detener el tráfico para que los automovilistas pudieran ayudar a su dueña, quien estaba sufriendo un ataque de convulsiones.

El animal de raza Pastor de Maremma paseaba con su dueña por el vecindario de Stittsville cuando ella se desplomó en el pavimento.

Cámaras de seguridad de la calle captaron el momento en que la joven cayó al suelo de manera intempestiva mientras paseaba con su perrita Clover. El animal se acercó a examinar a su dueña y ella comenzó a sufrir convulsiones.

Clover no se separó de Haley Moore hasta que escuchó que un vehículo se aproximaba cerca de la esquina de la calle. La perrita se apartó y se puso en medio de la calle, justo a la altura de donde se encontraba su dueña.

El conductor de una camioneta blanca, quien conducía hace el trabajo, se detuvo al ver al animal y luego vio que una joven se estaba convulsionando a un costado.

Cuando el automovilista se acercó, notó que Clover estaba ansiosa de que alguien asistiera a su dueña. Después se aproximó otro vehículo y la perra repitió su acción.

Jaw-droppin’ security footage of an Ottawa dog flagging down a car to help her owner, who had a seizure.



Sheesh. We don’t deserve ‘em.



pic.twitter.com/IcePWIUjob