Estados Unidos se dispone a enviar efectivos de su prestigiosa 82ª División Aerotransportada de infantería en Oriente Medio, aunque aún no se ha tomado una decisión que implique un despliegue sobre territorio iraní, según informan diversos medios locales,

La corresponsal jefe de Seguridad Nacional del canal Fox News, Jennifer Griffin, aseguró en la red social X que el comandante de la mencionada división, Brandon Tegtmeier, ha recibido la orden de desplegarse en Oriente Medio, "mientras el Pentágono y la Casa Blanca evalúan la posibilidad" de que estos efectivos lleven a cabo posibles operaciones terrestres.

El rotativo The New York Times y a adelantó el lunes que Washington sopesaba enviar a esta división a la región.

Por su parte, The Wall Street Journal, citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos, afirman que el Pentágono está planeando que sean 3,000 los efectivos de este cuerpo de élite los que sean movilizados a Oriente Medio para dar apoyo a los ataques que EU lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero con el apoyo de Israel.

Desde hace días se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de soldados en puntos como la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán, o otros puntos de la geografía iraní para realizar distintas misiones, una decisión que podría deparar un rechazo destacable por parte de la opinión pública, según muestran algunos sondeos.

Una encuesta de Reuters e Ipsos de la semana pasada muestra que el 55% de estadounidenses está en contra de un despliegue de tropas en Irán, mientras que un 34% apoyaría solo el envío de un pequeño operativo, con solo un 7% apoyando un gran contingente sobre el terreno.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que pospondría durante 5 días los ataques contra las centrales eléctricas iraníes con las que había amenazado a Irán si no desbloqueaba el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quita parte del crudo que se exporta en el mundo, tras haber mantenido conversaciones "productivas" con Teherán.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y de que Washington ha buscado ponerse en contacto con Teherán.