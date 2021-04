Pfizer asegura que puede entregar a EU un 10 % más de dosis

Nueva York, 13 abr (EFE).- El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, aseguró este martes que la farmacéutica podrá entregar en mayo a las autoridades de Estados Unidos un 10 % más de las dosis de la vacuna contra la covid-19 que se había comprometido a entregar.

En un mensaje poco habitual a través de su cuenta de Twitter, Bourla indicó que Pfizer ha aumentado la producción de la vacuna.

Según el ejecutivo, la compañía entregará a finales de mayo los 220 millones de dosis que se había comprometido a dar al Gobierno de Estados Unidos y, a finales de julio, completará los 300 millones de dosis totales.

.@Pfizer has ramped up production of our #COVID19 vaccine & can deliver 10% more doses to the US by the end of May than previously agreed (total of 220M) & supply the full 300M agreed on for the end of July two weeks early. In the fight against COVID-19, we’re in this together.