Policía se toma ‘selfie’ con manifestante pro-Trump en el Capitolio

En redes sociales se han hecho virales fotografías y videos tomados durante los disturbios ocasionados por los manifestantes pro-Trump dentro y fuera del Capitolio de Estados Unidos.

Uno de los videos que se quedará para la historia muestra a un policía tomándose una selfie con un simpatizante de Trump dentro del edificio, en medio de la violencia y el caos desatado por la inconformidad de los ciudadanos republicanos ante el resultado de las elecciones presidenciales.

En el clip, perteneciente a una transmisión en vivo, se muestra a un oficial de la Policía del Capitolio posando para una selfie con un manifestante de la organización MAGA (Make America Great Again), misma que se originó a partir del lema de la campaña de Donald Trump.

El policía estaba vestido con un chaleco amarillo con la inscripción ‘policía’, además de una placa de alta visibilidad, gorra negra y una polaina elástica negra, mientras que el manifestante portaba una gorra roja, similar a las que el todavía presidente utilizó en sus campañas del 2016 y 2020.

En el momento que se tomaba la foto, el oficial parecía distraído con el alboroto alrededor para después mirar a la cámara y asentir con la cabeza al manifestante.

La grabación fue publicada en Twitter por el periodista Timothy Burke poco después de haberse originado y hasta el momento se ha reproducido más de 18.5 millones de veces.

Cops are taking selfies with the terrorists. pic.twitter.com/EjkQ83h1p2