Polonia se alista para recibir a “miles de heridos” por ataque a Ucrania

Polonia abrirá en breve los primeros nueve "centros de acogida" para los refugiados ucranianos, ante la perspectiva de una ola de personas huyendo del ataque ruso, anunció el jueves el ministro polaco de Interior.

Además, el país está preparado para recibir a "miles de heridos" si es necesario.

El ministro presentó la lista con los nueve centros de acogida, próximos a los principales puestos fronterizos entre los dos países (que comparten 535 kilómetros de frontera): en Dorohusk, Dolhobyczow, Zosin, Hrebenne (este), Korczowa, Medyka, Budomierz, Kroscienko y Przemysl (sureste).

A los refugiados se les dará información, comida, reposo y ayuda médica, aseguraron los responsables polacos.

El ataque más lejano registrado hasta el momento, ciudad de #Lutsk a 55 millas de la frontera con Polonia.



Airstrike hits Ukrainian military facility in Lutsk, #Ukraine, roughly 80 miles from Lviv, 55 miles from Poland border.



Reportan medios sociales pic.twitter.com/nuLWR4zhZ3