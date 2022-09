¿Por qué no hay agua en Jackson, Mississippi?

El abasto de agua se reanudaba para algunos hogares y negocios en la capital de Mississippi el jueves, pero muchos grifos permanecían secos o solo tenían un hilo de agua mientras las cuadrillas trabajaban para reparar una planta de tratamiento dañada por las inundaciones.

Las autoridades en Jackson informaron algunos avances durante la noche en el llenado de tanques en la Planta de Agua O.B. Curtis, la instalación que ha generado los problemas recientes.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo que la Guardia Nacional abriría sitios de distribución de agua, adicionales a los que ya administra la ciudad y grupos de voluntarios.

