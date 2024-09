Paola Rojas, una de las periodistas mexicanas más reconocidas en la industria de la comunicación, anunció su salida del programa “Netas Divinas”, del cual formó parte desde el año 2018.

A través de un video en redes sociales, la presentadora aseguró sentir “mucha tristeza” por la noticia, además informó que no se pudo despedir de sus compañeros, ni emitir su salida formal al aire, lo que despertó una ola de sospechas sobre su posible despido de Televisa.

TAMBIÉN LEE: Hermano de princesa Diana advirtió a Harry que Meghan sería un “problema” para la familia

“La verdad sí lamento mucho no haberme podido ir a despedir, o sea, sí me hubiera encantado darles un abrazo y yo espero que la vida me permita hacerlo, espero que nos encontremos y podamos despedirnos”, señaló.

Rojas, quien es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también afirmó que la decisión de no anunciar su retiro al aire no fue suya y optó por hacerlo mediante su cuenta oficial de Instagram.

TAMBIÉN LEE: SAT: ¿Pides dinero a amigos o familiares? Advierten de multas si NO cumples con este requisito

En una publicación adicional, agradeció a las mujeres que han participado en el programa, desde las integrantes actuales como Natalia Tellez, Daniela Magun, Consuelo Duval y Galilea Montijo, hasta las que formaron las primeras ediciones, así como a Martha Figueroa, quien “es la creadora del concepto”.

"Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre, era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir tiempo con amigas que adoro", indicó.

¿Por qué salió Paola Rojas de "Netas Divinas"?

Aunque los rumores que aseguran que su salida abrupta se dio por un posible despido, la periodista mexicana comentó que tiene nuevos proyectos para su trayectoria profesional que “no son compatibles” con Televisa , quien no le permitió continuar con su programa,

“Tengo nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para mí en el ámbito informativo. Y bueno, lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles, no me permitieron en Televisa continuar en Netas Divinas y al mismo tiempo abrazar estos nuevos proyectos que ya vienen”, señaló.

Con una apariencia de tristeza, Paola Rojas puntualizó que es un proceso que “ha sido durísimo”, pero que a pesar de ello, seguirá adelante, “trabajando y comunicando”. Además, utilizó el momento para agradecer a Televisa, empresa en la que trabajó por cerca de 30 años y a quienes le abrieron y cerraron las puertas.

“Gracias a todos los que me abrieron las puertas, a todos los que confiaron en mí gracias a todos mis compañeros, incluso a los que me cerraron las puertas porque es parte de mi camino, de mi aprendizaje, de mi crecimiento. Los que me han cerrado puertas me han llevado de alguna manera a construir mi propia puerta”, finalizó.