¿Por qué Texas demandó a Joe Biden?

El fiscal General de Texas, Ken Paxton, inició este jueves la undécima querella judicial sobre inmigración contra el gobierno del presidente Joe Biden, esta vez contra unos nuevos procedimientos para solicitantes de asilo que aún no están vigentes.

El fiscal alega que las nuevas normas, que entrarán en vigencia el próximo 31 de mayo, "cambian fundamental e ilegalmente los procedimientos de asilo y libertad provisional en la frontera", según un comunicado.

The last thing TX needs is Biden to make it easy for aliens to break into USA through false claims. We know what’ll happen when the rule goes into effect: new waves of illegals claiming “asylum.” I’m suing to stop it. @America1stLegal @StephenM https://t.co/ZoTCHBXhNl