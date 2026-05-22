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El presidente de Estados Unidos, , cambió este viernes de planes y, en lugar de pasar el fin de semana en su club de golf de Nueva Jersey como tenía previsto, optó por regresar a Washington para permanecer en la Casa Blanca, sin que se ofrecieran explicaciones sobre el motivo de este cambio.

La agenda del mandatario, quien viajó a Suffern (Nueva York) para un mitin, fue modificada para incluir su regreso a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se anunció el jueves.

El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que este fin de semana tampoco acudirá a la en Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

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