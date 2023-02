Premios Grammy 2023: fecha, cómo ver y quién se presentará

Los Premios Grammy, los galardones más importantes de la industria musical, se celebrarán este fin de semana en Los Ángeles, en California, con decenas de los artistas más importantes de la actualidad.

La ceremonia, organizada por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias de Estados Unidos, se realizará en la Crypto.com Arena, situada en la ciudad de Los Ángeles.

En la edición 65 de los galardones también se realizará un homenaje al 50 aniversario del género de hip-hop, con la participación de Questlove.

Este año la lista de nominados la encabezan Beyoncé, con nueve nominaciones, y Lendrick Lamar con ocho.

If @Beyonce wins of the #GRAMMYs she's nominated for at the 2023 GRAMMY Awards, she'll become the artist with the most GRAMMYs ever.



Before the big night, take a look at her record-breaking 22-year history at the GRAMMY Awards.https://t.co/xCvemwW4ZO