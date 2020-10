Prensa de EU destaca a los mexicanos Urías y González en la Serie Mundial

Los Dodgers derrotan a los Rays y conquistaron su primera Serie Mundial desde 1988.



En este triunfo, los mexicanos Julio Urías y Víctor González tuvieron una destaca participación, la cual fue reconocida no solo por los comentaristas estadounidenses durante y después del partido, sino también por la prensa que tras la victoria destacaron fotos y videos de los jugadores aztecas.

El sitio web de Los Ángeles Times tituló su nota:

"Los Dodgers celebran título sde Serie Mundial con mucho sabor mexicano de Julio Urías y Víctor González"

Los angelinos esperaron 32 años para volver a celebrar como campeones y en la lomita estuvo un mexicano en el último "out" para finalizar la sequíahttps://t.co/lCzqGGGjlb — Los Angeles Times (@latimes) October 28, 2020

Y después dieron RT a esta imagen del jugador mexicano Julio Urías.

CBS NEWS

Los Angeles Dodgers defeat Tampa Bay Rays to win 2020 World Series https://t.co/V6uojKqlPE — CBS News (@CBSNews) October 28, 2020



USA TODAY

Los Angeles Dodgers win first World Series title since 1988 after defeating the Tampa Bay Rays in Game 6 https://t.co/08cTF3AJ0C — USA TODAY (@USATODAY) October 28, 2020

THE WASHINGTON POST

The Los Angeles Dodgers are the 2020 World Series champions, beating the Tampa Bay Rays to claim their first title since 1988 https://t.co/EEIm1l5oLO — The Washington Post (@washingtonpost) October 28, 2020