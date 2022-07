"Preparándola para el éxito": madre obliga a su hija de 18 años a pagarle renta y desata debate

Una madre y su hija de 18 años se volvieron virales en TikTok después de que subieron un video donde se obliga a la chica a firmar un contrato de arrendamiento para seguir viviendo en casa de su madre.

La madre de Oklahoma pidió a su hija Jada pagar $100 dólares mensuales como condición para que pudiera seguir viviendo ahí. De negarse, tenía que buscar un nuevo lugar para vivir.

Publicó el video con el mensaje “Preparándola para el éxito”y desató un debate. Algunos usuarios señalaron que era su deber mantenerla al menos hasta que acabara sus estudios y otros la felicitaron por su acción pues consideraron que enseñaba “responsabilidad a su hija.

c_d_g Rent a room

“¡Mis padres hicieron esto y ya no hablamos! así que buena suerte”, anotó un usuario. “Me alegro de que mis padres sí me quieran”, dijo otro. “Podría entenderlo después de la universidad o algo así, pero recién salido de la escuela secundaria simplemente me iría y nunca volvería a hablar con mi madre”, añadió otro usuario de la red social.

Quienes la defendieron escribieron: “Como mamá, diría: ‘No estaré aquí para siempre, así que necesito enseñarte cómo cuidarte ahora’”. “No sé por qué la gente se lanza contra ti, esto es perfecto para educar”.

Después de que el video se “salió de control”, la madre de Jaida publicó otro video donde explicó sus razones para hacer que su hija le pagara $100 dólares de renta al mes.

“Era madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito, tuve que luchar por cada cosa que tengo”, dijo y agregó que no quiere sus hijos dependan “para nada de ella” y esa es su manera de prepararlos “para el mundo real”, pues el costo de mudarse es más caro que eso.

c_d_g For those who want to know the info

Para frenar los comentarios polémicos, Jaida dijo que es difícil para ella, pero entiende la postura de su madre.

c_d_g Message from her

¿Cuánto cuesta comprar una casa en Estados Unidos?

Comprar una casa en Estados Unidos ahora es más costoso. Un informe de relator.com señaló que el precio promedio nacional de la vivienda llegó a su máximo histórico al alcanzar los $392,000 dólares en 2022.

Esto es $7,000 más que el máximo estacional de julio pasado y representa una tasa de crecimiento anual de 12.9%.

“El precio medio de cotización por pie cuadrado aumentó un 14.3 % año tras año en febrero, y el precio medio de cotización de una vivienda unifamiliar típica de 2000 pies cuadrados aumentó un 20.2 % en comparación con el año pasado”, anotan.

Tras superar la fase más aguda por la pandemia de Covid-19, se ha reanudado la venta de casas a un mejor ritmo. En febrero de 2022, el inventario nacional de listados activos disminuyó un 24.5 % con respecto al año pasado, mientras que el inventario total de viviendas sin vender, incluidos los listados pendientes, disminuyó un 15.3 %.

Comprar una casa en Oklahoma cuesta, en promedio, $334,000.