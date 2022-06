La reina Isabel II fue aclamada el jueves por una inmensa multitud reunida en Londres para su "jubileo de platino", las grandes celebraciones por sus 70 años de reinado destinadas a redorar la imagen de la monarquía británica en tiempos difíciles.

Vestida con abrigo y sombrero azul, la monarca apareció en el balcón del Palacio de Buckingham sonriente y de pie junto a su primo, el duque de Kent, coronel de la guardia escocesa, mientras 1.500 soldados, con bandas musicales y cientos de caballos, marchaban en el tradicional "Desfile del Estandarte".

Otros miembros de la familia real, incluida las esposas de Carlos y Guillermo, Camila y Catalina, de 74 y 40 años respectivamente, llegaron en carruajes para presenciar el pomposo desfile, que recorrió The Mall, ante los ojos de la multitud, hasta llegar al palacio de Buckingham.

El acto terminó con unos 70 aviones de las fuerzas aéreas, incluida la patrulla acrobática Red Arrows, sobrevolando el palacio y una segunda aparición de la reina para saludar a la multitud. Estuvo flanqueada por los principales miembros de la familia real, incluidos los tres hijos pequeños de Guillermo y Catalina, el menor de los cuales, Luis de 4 años, hizo las delicias del público con su comportamiento.

El príncipe Luis se robó las miradas en el balcón, pues al paso de las aeronaves no dejaba de gesticular y mostrar su incomodidad ante el ruido.

