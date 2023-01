Prohíben a viajeros cruzar con huevos crudos desde México; esta es la multa

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó a los viajeros que cruzan por tierra de México a Estados Unidos que no pueden ingresar con huevos crudos.

De acuerdo con Jennifer De La O, directora de Operaciones de la Oficina de CBP en San Diego, en los últimos días incrementó la cantidad de huevos interceptados en los puertos de entrada en esta región californiana.

Sin embargo, los huevos sin cocinar son algunos de los alimentos que están prohibidos para llevar a la Unión Americana.

La funcionaria de CBP precisó, a través de Twitter, que no declarar productos agrícolas puede ser castigado con multas de hasta 10 mil dólares para los viajeros.

Las autoridades estadounidenses prohiben llevar este producto por los riesgos que implican para la propagación de la influenza aviar y del virus de la enfermedad de Newcastle. En caso de querer llevar estos alimentos sin cocinar a la Unión Americana, se deberá tramitar un permiso de importación especial.

Los huevos sólo pueden ingresar en el equipaje de los viajeros cuando están completamente cocinados o en comidas preparadas para consumo persona, como sándwiches o burritos de huevo.

