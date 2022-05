Pronostican 10 huracanes en el Atlántico, 6 de ellos de categoría 5

La temporada de huracanes en el Atlántico, que durará del 1 de junio al 30 de noviembre, será más activa de lo normal, según las previsiones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), comunicadas este martes en rueda de prensa.

Los meteorólogos de esa agencia anticipan entre 14 y 21 tormentas tropicales (con vientos de 63 km/h o más), de las cuales entre seis y 10 se convertirán en huracanes (vientos de 119 km/h o más), explicó el administrador de la NOAA, Rick Spinrad.

Las estimaciones apuntan a que entre tres y seis de los huracanes serán de categoría 3, 4 o 5, esto es, con vientos de 178 km/h o más.

Si se cumplen estas previsiones, será la séptima temporada consecutiva con más actividad de lo normal, según los registros de la NOAA de los últimos 30 años.

Spinrad animó a la población a prepararse para afrontar esas tormentas tropicales. "Es crucial recordar que sólo hace falta una tormenta para dañar su casa, su barrio y su comunidad. La preparación es clave para la resistencia que necesitamos", dijo.

