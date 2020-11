La familia de una activista por los derechos de las mujeres en Uganda demandó por homicidio culposo al Parque Nacional de los Arcos de Utah, luego de que ella fuera decapitada por una puerta metálica suelta en el parque.

La tragedia ocurrió en junio. Insider narra que Esther “Essie” Nakajjigo y su esposo, Ludovic Michaud, visitaron el parque a mediados de junio, y “mientras conducían hacia una salida, una ráfaga de viento empujó una puerta de metal hacia la carretera, lo que provocó que decapitara a Nakajjigo. Michaud no resultó herido en el incidente”.

La familia manifestó su dolor e indignación al medio KCNC-TV diciendo que un candado de seguridad de 8 dólares habría evitado el accidente por lo que ahora demandan al parque por la cantidad de $270 millones de dólares en daños.

Let patience be upon Esther Nakajjigo's Family in this time of grief. Rip Essie #essiebackhome pic.twitter.com/wDT9snnfKI