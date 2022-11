Qatar 2022. Shakira no pero Maluma y Nicki Minaj dicen sí al Mundial

El artista colombiano Maluma y la cantante libanesa Myriam Fares encabezan el cartel de actuaciones previstas en la inauguración del FIFA Fan Festival en el parque Al Bidda de Doha el 19 de noviembre, un día antes del partido inaugural del Mundial entre Catar y Ecuador, anunció la FIFA este martes en un comunicado.

La cantante colombiana Shakira informó que finalmente no participará en el Mundial de Fútbol de Qatar.

En la ceremonia del 19 de noviembre (a partir de las 19h00 locales) estarán representantes de la FIFA y del país anfitrión, junto a grandes jugadores del pasado, y con la presencia del trofeo de la Copa del Mundo-2022.

Maluma y Myriam Fares actuarán en directo para inaugurar el 'Live area', donde junto a Nicki Minaj interpretarán por primera vez a nivel internacional el tema 'Tukoh Taka', himno del FIFA Fan Festival.

Nicki Minaj in the upcoming music video for Tukoh Taka! pic.twitter.com/P7WnSysjG8