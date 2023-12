El año 2024 tal vez sea tu momento para renovar tu teléfono, especialmente si es uno de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de enero.

La aplicación de mensajería dejará de funcionar en decenas de dispositivos el primer día del próximo año, así que todavía tienes algunos días para actualizar tu equipo.

La app no sólo no recibirá soporte de Meta, tampoco se permitirá que se abra en celulares incompatibles y no se podrán mandar más mensajes.

¿Por qué hay teléfonos en los que WhatsApp dejará de usar el 1 de enero de 2024?





La razón por la que varios smartphones ya no tendrán la aplicación WhatsApp es por contar con sistemas operativos antiguos de iOS y Android.

Para saber si tu celular se quedará sin la app deberás ir a la sección de configuración de tu celular para revisar el sistema operativo con el que cuenta. Si cuenta con la versión de Android 4.1 o inferior, así como el sistema iOS 11 o inferior, el celular ya no contará con WhatsApp.





¿Qué celulares Android se quedarán son WhatsApp el 1 de enero de 2024?





Faea F1THL W8

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Lenovo A820

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Sony Xperia M

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum





iPhones se quedarán sin WhatsApp el 1 de enero de 2024





iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE





¿Cómo transferir mensajes de WhatsApp de un celular a otro?





Al actualizar tu celular, no es necesario que pierdas tu historial de conversaciones, ya que la aplicación de mensajería tiene una función para conservarlas en otro dispositivo.

Para moverlas a tu nuevo smartphone basta con ingresar a la configuración de tu WhatsApp ir a chats y luego seleccionar la opción “transferir chats”.

En el dispositivo nuevo hay que instalar WhatsApp, poner el mismo número de teléfono y seleccionar “transfiere el historial de chats desde el teléfono anterior”. Además, en el nuevo celular aparecerá un código QR que hay que escanear con el anterior para arrancar con la transferencia.