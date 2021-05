¿Qué comprarías con 7 mil 500 millones de pesos?

Ganar la lotería es un evento que le puede cambiar la vida a cualquiera y esto es aún mas cierto si hablamos de acertar en el sorteo más grande del mundo. Con un premio que alcanza los 370 millones de dólares, el Mega Millones de Estados Unidos es la lotería extranjera más vendida en México según theLotter.com, un sitio web que ofrece la oportunidad de participar sin salir del país.



“Las ventas masivas de loterías extranjeras en México aumentan las posibilidades de que alguien en el país gane” afirma Andrés Fernández, vocero de theLotter para el mercado hispano y agrega “quien acierte a las 6 cifras del Mega Millones esta semana se convertirá de la noche a la mañana en alguien varias veces más rico que cualquiera de las celebridades más ricas del país, y esa es la razón por la que México es uno de los países con el mayor récord de ventas en nuestro portal”, concluye.







¿Cómo es posible participar desde México?

Cuando alguien ordena un boleto a través de theLotter.com, un representante de éste famoso portal en internet adquiere a nombre del usuario el billete de lotería en un expendio legítimo en Estados Unidos y lo almacena en un lugar 100% seguro para entregarlo al comprador, en caso de ser ganador. Una copia escaneada del tíquet oficial es recibida por el cliente en su cuenta de theLotter, la cual lo confirma como único propietario del boleto si acierta a los números.



¿Qué ocurre si un mexicano gana?

Cuando un usuario gana a través de theLotter, la empresa corre con todos los gastos para que la persona viaje a Estados Unidos a reclamar el boleto oficial, y además le asigna sin costo un abogado, quien lo asesora a la hora de cobrar el premio. Según Andrés Fernández, vocero de theLotter.com para el mercado hispano, en la actualidad se cuentan por miles los mexicanos que han usado el servicio, lo que abre la posibilidad de que alguien en el país acierte a los números y se lleve 370 millones de dólares.



Así están participando desde México





¿Se puede confiar en este sitio web?

El servicio de mensajería de theLotter lleva 19 años operando y ha sido mencionado en reconocidos medios en Estados Unidos incluidos NBC, CNN y el canal de noticias Fox, quienes han reportado a ganadores extranjeros que han cobrado grandes premios en Estados Unidos sin haber pisado nunca suelo norteamericano.

theLotter.com ha entregado 104 millones de dólares a más de 6 millones de usuarios y entre los ganadores más relevantes está una jubilada panameña que cobró 30 millones de dólares, un iraquí que ganó US$ 6 millones y un salvadoreño a quien le faltó un solo número para ganar 1,500 millones de dólares, y quien cobró un premio secundario de US$ 1 millón.



Vea el reportaje de Fox News en el que se menciona el servicio de theLotter





¿Es legal en Estados Unidos?

Hay que tener en cuenta que ninguna ley en Estados Unidos prohíbe que un ciudadano extranjero cobre un premio de la lotería. El único requisito para reclamar el acumulado es ser el portador del billete de papel que theLotter pone en manos del ganador, pues todo lo que el gobierno americano requiere es que se paguen los impuestos, y para ello no exigen un número de seguro social, ya que el dinero obtenido es producto de un sorteo, y no está relacionado con ningún trabajo que se haya realizado en tierras estadounidenses.

En cuanto a las leyes locales, theLotter.com aclara que no es un operador de lotería pues no realiza los sorteos ni paga los premios de su bolsillo, es únicamente un servicio de mensajería certificado y especializado en compra de billetes oficiales de más de 50 loterías de todo el mundo e incluso vende en su portal las loterías Melate y Chispazo a mexicanos que viven en el exterior.



¿Cómo usar la plataforma?



Pago de impuestos

Ganar el mayor premio de lotería del mundo implica el pago de impuestos en Estados Unidos, pero el acumulado es tan grande, que aún después de las deducciones de ley la suma a recibir es inmensa.

Quien gane el Mega Millones que está en juego a través de theLotter obtendría un aproximado de 5 mil MDP (US$ 250 millones) para gastarlos como quiera y es por esto que este portal es uno de los más visitados en México por estos días, pues con la cantidad neta de dinero disponible el afortunado y su familia tendrán su situación económica resuelta por varias generaciones.



¿Cuánto vale participar por los 370 millones de dólares?

theLotter.com ofrece un mínimo de 3 boletos por un precio total de 15 dólares (5 dólares por billete) y en ese valor ya está incluida la comisión que el portal cobra por su servicio de mensajería. Cuando alguien obtiene un acumulado, la empresa no cobra ninguna comisión sobre el premio ganado.



Portafolio de ganadores

La garantía que tienen los usuarios de que theLotter en efecto entrega los boletos oficiales es su enorme portafolio de ganadores, que incluye personas de todas partes del mundo. En él, todos se muestran ocultos por una máscara, por el riesgo que conlleva revelar la identidad de quien ha ganado sumas millonaria de dinero.



Próximos grandes sorteos

El próximo premio del Mega Millones por 370 millones de dólares se sorteará este viernes en la noche y cualquiera puede adquirir sus billetes legítimos en theLotter.com. La venta estará abierta en el sitio web hasta una hora antes del sorteo para así garantizar la compra de los boletos oficiales.



Formas de Pago

theLotter.com ofrece en México alternativas de pago reconocidas incluyendo tarjetas VISA y Mastercard.



Términos: theLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: https://www.rgf.org.mt/