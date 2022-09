¿Qué es la capilla ardiente donde darán el último adiós a Isabel II?

La capilla ardiente de la reina Isabel II abrirá sus puertas el miércoles hasta su funeral previsto el lunes para que miles de ciudadanos puedan darle un último adiós, en una tradición que remonta a varios siglos.

La presentación de los restos mortales al público --en un ataúd cerrado-- es un honor que reciben los reyes, las reinas consortes y, en ocasiones, los antiguos primeros ministros para permitir que la población les rinda un último homenaje.

Desde 1910 y la muerte del rey Eduardo VII, Westminster Hall, la parte más antigua en pie del homónimo palacio, acoge las capillas ardientes de los soberanos.

Meghan Markle and Kate Middleton are honoring the late Queen Elizabeth II by wearing her jewelry. pic.twitter.com/XGyiIagbV8