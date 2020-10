¿Qué pasaría con la presidencia de EU si Trump no puede gobernar?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo a la prueba de Covid-19 anoche, al igual que la primera dama, Melania Trump. Hasta el momento, sus médicos lo reportan en buen estado de salud, pero la Constitución prevé el proceso a seguir si el mandatario queda inhabilitado.

Sean P. Conley, médico del presidente, aseguró en un memorándum que el magnate y su esposa planean permanecer aislados en la Casa Blanca durante el periodo de convalecencia.

“Espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupción mientras se recupera”, indicó el doctor.

Si sus síntomas se toran graves y no puede seguir al mando del país, el artículo II estadounidense precisa lo que ocurriría “en caso de destitución del presidente, de su muerte, renuncia o incapacidad para ejercer sus poderes y deberes”.

Todas las responsabilidades y obligaciones recaerían en el vicepresidente en funciones. Actualmente, el hombre que ocupa este cargo es Mike Pence, quien ya dio negativo la prueba de Covid-19.

El artículo II indica que el vicepresidente debe intervenir cuando el presidente tenga una incapacidad para “cumplir sus poderes y deberes”.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!