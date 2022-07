¿Qué son las misteriosas luces captadas por piloto sobre el Océano Atlántico?

A través de redes sociales se están viralizando imágenes captadas por un piloto aviador en las que se muestran misteriosas luces sobre el Océano Atlántico.

Al estilo Stranger Things, un piloto grabó el momento en el que volaba sobre un resplandor rojo entre las nubes espesas que cubrían el mar.

Los internautas se han encargado de debatir el origen de dichas luces e incluso han sugerido que es la muestra del “fin de los tiempos”, otros más dijeron que era un portal a un universo paralelo como Upside Down que se abrió en la cuarta temporada de Stranger Things en Hawkins’s Lovers Lake.

“Dustin está tratando de abrir un portal al revés, es literalmente una puerta de agua”, escribió un usuario haciendo referencia a una de las escenas de la serie.

En Reddit donde inicialmente se compartieron las imágenes captadas en el Atlántico, los usuarios conspiraron señalando que las luces podrían ser originadas por ovnis que avanzaban por el cielo justo en el momento en que iba pasando el avión.

El piloto que subió a internet las fotos no se identificó, tampoco reveló la ubicación exacta en el Atlántico ni dijo a qué nivel volaba, pero dijo que “nunca había visto nada igual”.

Entre las múltiples teorías se dijo que las luces pudieron ser de un barco de pesca que suelen usar grandes paneles de luces LED rojas para atraer bancos de peces saurios.

De acuerdo con los expertos, los barcos de pesca saury usan intensas luces LED para atraer a los peces y facilitar su recogida en red. Estos peces se encuentran con facilidad en el Océano Pacífico y en zonas del Atlántico como Canadá, las Bermudas y el Golfo de San Lorenzo.

A pilot flying over the #AtlanticOcean was shocked to see mysterious red spots in the sky, some suspected they were likely caused by a fishing vessel using red lights to draw schools of saury fish.#redsky #mystery #bizarre #shocking pic.twitter.com/jaI88KvWgr