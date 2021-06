Queman 2 iglesias en Canadá donde hallaron 182 tumbas de niños

Dos iglesias ardieron en Canadá el miércoles en medio de pedidos para que el Papa pida perdón por los abusos cometidos en internados indígenas, en cuyos terrenos se encontraron 182 tumbas más de niños sin nombre.

La policía dijo que los incendios en las iglesias de Morinville, al norte de Edmonton (Alberta), y la de San Kateri Tekakwitha, cerca de Halifax (Nueva Escocia), están siendo investigados como posibles ataques.

El cabo Chris Marshall, de la RCMP de Nueva Escocia, dijo lo mismo sobre el incendio que dañó gravemente la iglesia St. Kateri Tekakwitha.

El primer ministro, Justin Trudeau, dijo en rueda de prensa que los "horribles descubrimientos" de tumbas sin nombre han obligado a los canadienses "a reflexionar sobre las injusticias históricas y continuas que han enfrentado los pueblos indígenas".

Trudeau instó a todos a participar en la reconciliación, a la vez que denunciaba el vandalismo y el incendio de iglesias en todo el país.

A Catholic Church in Saskatoon Canada was hit with graffiti following the discovery of 751 unmarked residential school graves.



“We were Children.” pic.twitter.com/Uyjyii0fVd