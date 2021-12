Quién es Jack Dorsey, el CEO de Twitter que anunció su salida

Twitter anunció este lunes la salida de su máximo ejecutivo y fundador, Jack Dorsey, que será sustituido de inmediato por el actual jefe tecnológico de la empresa, Parag Agrawal, tras meses de tensiones con algunos de sus grandes inversores.

"He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores. Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda", dijo en un comunicado Dorsey tras varias horas de especulaciones que generaron notables movimientos en bolsa.

El índice Nasdaq suspendió la cotización de Twitter poco después de la apertura de la sesión en Wall Street, donde las acciones se llegaron a disparar un 10 % en las operaciones previas a la espera de la noticia. Al reanudarse tras la publicación, la firma subía un 4,5 %.

Dorsey, que permanecerá en la junta directiva hasta que expire su mandato en la reunión de accionistas de 2022, recibió halagos de la dirección por su "liderazgo visionario y dedicación incansable" a la empresa, a la que ha dado "un giro en el momento más crítico", según la nota.

El empresario creó la plataforma en 2006 con la idea de que fuera una herramienta de comunicación entre amigos y conocidos, pero con los años se ha erigido en un foro de actualidad caracterizado por la inmediatez de la información, lo que plantea importantes retos.

El enigmático ejecutivo, conocido por su estilo de vida bohemio y su defensa de las criptomonedas, fue apartado del puesto de máxima responsabilidad a petición de la junta directiva en 2008 por dividir su tiempo entre demasiadas actividades, y no logró recuperar el mando hasta 2015.

Durante esa pausa, en 2009, fundó la firma de pagos digitales Square, en la que ejerce de consejero delegado.

El año pasado, Dorsey vio de nuevo amenazado su cargo por la firma de inversiones Elliott Management, que lanzó una campaña para que fuera reemplazado después de anunciar que se mudaría a África y compaginaría desde allí su trabajo en Twitter y Square.

Twitter, con una capitalización de mercado de 37,600 millones de dólares, ha perdido cerca de un 10% de su valor desde el comienzo de este año tras encadenar tres trimestres de pérdidas que ascienden a 403 millones acumulados.

Pese a los resultados trimestrales negativos, la red social del pájaro azul divulgó en su último informe que tenía 211 millones de usuarios activos diarios (es decir, que se conectan por lo menos una vez al día) en todo el mundo, un 13 % más que en el tercer trimestre de 2021.

La plataforma, que planea alcanzar los 315 millones de usuarios activos diarios a finales de 2023 y duplicar sus resultados para entonces, dijo este lunes que mantiene esas metas y que no espera cambios en sus previsiones para este ejercicio.

En marzo pasado, Dorsey vendió una versión autenticada de su primer tuit por 2.9 millones de dólares, una nueva demostración del furor desatado por los "NFT", artículos virtuales por los que los coleccionistas se pelean.



La imagen del mensaje "Configurando mi cuenta Twttr" ("Just setting up my twttr"), que Dorsey publicó en marzo de 2006 y que estaba a la venta en la plataforma Valuables desde el 5 de marzo pasado, fue adquirida por el empresario Sina Estavi, afincado en Malasia.