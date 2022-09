Reina Isabel II. "Adiós, amada abuela. Fue un honor ser tus nietas”

Los ocho nietos de Isabel I I, entre ellos los príncipes Guillermo y Enrique, velaron juntos este sábado el féretro de la difunta reina, mientras mandatarios de todo el mundo, con Joe Biden en cabeza, llegan a Londres para el funeral de Estado del lunes.

Los hijos del nuevo rey Carlos III y Diana, a los que se considera distanciados desde 2020, permanecieron de espaldas y con la mirada baja, junto a sus primos, alrededor del ataúd de Isabel II, como hicieran sus padres la víspera en la llamada Vigilia de los Príncipes.

El rito duró aproximadamente un cuarto de hora, y Enrique y Guillermo vistieron su uniforme militar.

Enrique lució el informe militar durante el velatorio, pese a que en 2020 abandonó la familia real junto a su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle, para instalarse en California, iniciando el distanciamiento con Guillermo.

La ruptura se confirmó en 2021 tras una explosiva entrevista de Enrique y Meghan en la que acusaban a la familia real de racismo. Ambos hermanos aparecieron la semana pasada junto a sus esposas en Windsor, en un aparente intento de mostrar un acercamiento.

Isabel II falleció el 8 de septiembre a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral tras siete décadas en el poder. Tras la proclamación, dos días después, de su hijo como el nuevo rey Carlos III, los homenajes a la monarca británica más longeva se suceden.

Por primera vez desde el deceso, la reina consorte Camila homenajeó en público a Isabel II, una "mujer sola" en un mundo de hombres, dijo en declaraciones que difundirá la BBC el domingo.

"Debió ser muy difícil para ella ser una mujer sola. No había mujeres primeras ministras ni presidentas. Ella era la única, así que creo que se forjó su propio papel", declaró la esposa del rey Carlos III.

Desde el miércoles, miles de personas guardan su turno en una kilométrica fila para dar su último adiós a la reina en la capilla ardiente instalada en la casi milenaria sala de Westminster Hall.

Para agradecer la paciencia de los británicos y las muestras de afecto, Carlos III y el príncipe heredero Guillermo realizaron este sábado una inesperada visita a la cola de entrada a la capilla ardiente, donde estrecharon manos y conversaron con los presentes.

"God save the King" (Viva el rey), "God bless the Prince of Wales" (Dios bendiga al príncipe de Gales), gritó la multitud en el centro de Londres.