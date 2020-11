'¡Relájate, Donald!', la activista Greta Thunberg se burla de Donald Trump

"¡Relájate Donald, relájate!": con exactamente las mismas palabras que el presidente estadounidense le dedicó el año pasado, la militante ecologista sueca Greta Thunberg pidió a Donald Trump que se calmara en sus protestas contra el recuento de la elección presidencial estadounidense.

"Es tan ridículo. ¡Donald debe aprender a manejar su cólera, e ir a ver una buena y vieja película con un amigo! ¡Relájate Donald, relájate!", escribe la adolescente sueca de 17 años en su cuenta Twitter, en respuesta a un tuit el jueves del presidente estadounidense que pidió "¡DETENGAN EL CONTEO!" en letras mayúsculas.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

Trump, que se burló repetidamente de la joven militante, escribió ese tuit "¡relájate!" a Greta Thunberg en diciembre de 2019. Poco antes Thunberg había sido elegida "Personalidad del año 2019" por la revista estadounidense Time.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

El candidato demócrata a la presidencia estadounidense, Joe Biden, se acercó un poco más a la Casa Blanca el viernes al superar a Trump en votos en los estados claves de Georgia y Pensilvania, según los recuentos provisionales.

Trump clama que hubo fraude, sin aportar pruebas, y su equipo de campaña ha interpuesto demandas ante la justicia.

Thunberg pidió en octubre el voto por el candidato demócrata.

Today, many of you will have the opportunity to make a choice.

Your vote will affect billions of people around the world.

Your vote will affect countless of generations to come.

Use it.

Use it well.

Every election is a climate election.#ElectionDay