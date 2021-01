Renuncia el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, anunció que dejará su puesto, días después de haber criticado al presidente Donald Trump por el motín en el Capitolio federal.

Wolf dijo en un mensaje al personal que renunciaría a las 11:59 p.m. del lunes, a pesar de que antes había dicho que planeaba permanecer en su cargo. Señaló que Pete Gaynor, que dirigía la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, se convertirá en el secretario de Seguridad Nacional en funciones.

