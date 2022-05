Rescatan a casi 150 perros de “fábrica de cachorros” en California

Cerca de 150 perros fueron encontrados y rescatados de una “fábrica de cachorros” en California, alertaron las autoridades.

De acuerdo con los informes, las autoridades de la ciudad de Modesto en California encontraron decenas de perros dentro de un supuesto criadero de cachorros en un estado de hacinamiento en terribles condiciones.

El hallazgo ocurrió en un dúplex de la ciudad luego de que se reportara un caso de violencia doméstica en el mismo lugar en donde se encontraron a los perros.

La Oficina del Sheriff acudió al domicilio en donde se hizo la llamada de violencia doméstica y, además del caso de abuso, encontró a los perros en malas condiciones, dentro de pequeñas jaulas, sin alimento ni comida y bajo un clima extremo. Junto a los agentes de policía se encontraba la Unidad de Investigaciones Especiales.

El Departamento de Bomberos de Burbank-Paradise también atendió a la llamada de emergencia luego de que se reportara una explosión en el domicilio. En medio del incidente, uno de los perros que estaban siendo rescatados murió por inhalación de humo.

Según un informe policial, la víctima de abuso doméstico recibió agresiones y tortura por parte de Nicholas Dean Baugh, de 38 años, quien la quemó con un soplete de butano, la golpeó en la cara con un cenicero y le puso un collar eléctrico.

En redes sociales se dio a conocer el hecho junto a una serie de fotos y videos en los que se mostraron a los caninos encerrados.

De hecho, uno de los videos tomados por el Departamento de Bomberos de Burbank-Paradise se está haciendo viral en redes sociales como Twitter y al mismo tiempo ha levantado indignación por parte de los internautas que expresaron también su preocupación.

El sargento Luke Schwartz declaró que se encontraron varias perritas con heridas abiertas e infectadas de cesáreas, además de cachorros recién nacidos y otros perros de diferentes edades y tamaños como bulldogs franceses, dobermans y más perros de pedigree.

These are just some of the 150 dogs rescued from a suspected puppy mill in Modesto. Stanislaus Animal Services shared this clip with KCRA.



Deputies say a weeks long search for a man suspected of domestic abuse, led them to these malnourished and mistreated dogs. pic.twitter.com/g6VK8FoxnO