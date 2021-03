Rescatan a mujer desnuda en alcantarilla de Florida

Los bomberos de Delray Beach, en el sureste de Florida (EEUU), rescataron a una mujer que estaba desnuda en una alcantarilla de unos 2,5 metros de profundidad ubicada en una transitada avenida, y que llevaba semanas desaparecida.

La mujer fue rescatada el martes luego de que un transeúnte escuchase sus llamados de auxilio y llamara al teléfono de emergencia 911, tras lo cual los bomberos que respondieron al aviso la extrajeron de la alcantarilla de aguas pluviales con una escalera y un arnés.

La Policía se encuentra investigando cómo la mujer, mayor de 40 años y que no ha sido identificada por las autoridades locales, acabó en la alcantarilla y por cuánto tiempo estuvo ahí, aunque descartan que haya sido en contra de su voluntad y que de por medio haya algún tipo de delito.

DBFR rescued a woman trapped in a storm drain Tuesday morning, removing a grate and using a ladder and harness to raise her to ground level before transporting her to a local hospital. A passerby called 911 just before 9 a.m. @DelrayBeachPD is investigating. pic.twitter.com/EFFBlj4h1U