Retiran más de 100 mil kilos de jamón por alerta de contaminación por listeria

Cerca de 234 mil libras (100 mil kilogramos) de jamón precocido y pepperoni fueron retirados de su venta luego de que las autoridades de salud de Estados Unidos identificaron el ellos contaminación por listeria.

A través de un comunicado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) emitió una alerta por listeria en productos de Alexander & Hornung, una unidad comercial de Perdue Premium Meat Company Inc.

Los funcionarios de salud notificaron a la marca que el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) que “el muestreo del producto informó resultados positivos de listeria monocytogenes”.

El FSIS enumeró 17 productos afectados por el retiro que se produjeron en varias fechas y fueron enviadas a varias tiendas de todo el país, incluidos los productos de Wellshire Wood Smoked Ham, Alexander & Hornung Ham, jamón Garett Valley Farms, jamón Butcher Boy, el pepperoni Five Star y el filete de jamón ahumado con hueso Big Y Hickory.

Los productos identificados tienen fechas de vencimiento que van desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2022, con el número de establecimiento EST.M10125 dentro de la marca de inspección del USDA.

“Si bien no ha habido enfermedades o quejas asociadas con los productos y no hay evidencia concluyente de que los productos estuvieran contaminados en el momento del envío, el retiro voluntario se está iniciando por precaución”, dijo Alexander & Hornung en un declaración.

Las autoridades del FSIS instaron a los usuarios que compraron los productos contaminados a revisar los paquetes, evitar comerlos y tirarlos de inmediato.

La lista de los productos afectados y retirados se pueden encontrar en este enlace.

