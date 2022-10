Revelan conducta sexual inapropiada en el futbol femenino de EU

La Liga Femenina de Fútbol Profesional estadounidense es escenario de un abuso sistemático a todos niveles hacia sus jugadoras y sus máximas instancias han ignorado de forma repetida las acusaciones al respecto, apunta un duro informe publicado este lunes.

La investigación independiente del bufete de abogados King & Spalding plantea un panorama en el que el abuso verbal y emocional hacia esas deportistas y los comportamientos sexuales inapropiados exceden los límites de un entrenamiento "duro" y son habituales desde las categorías inferiores hasta las superiores.

En las cerca de 200 entrevistas a jugadoras retiradas y en activo, entrenadores, propietarios de clubes o personal de plantilla se pusieron en evidencia tácticas manipuladoras que eran cuestión más de abuso de poder que de mejora del juego y un preocupante patrón de comentarios de contenido sexual, tocamientos indeseados o relaciones sexuales coercitivas.

Como resultado de esa falta de vigilancia, entrenadores responsables de esos abusos se fueron moviendo de equipo en equipo sin que nadie frenara sus contratos, blanqueados por comunicados de prensa en los que los clubes agradecían los servicios prestados.

National Women's Soccer League Releases Statement in Response to the Sally Q. Yates Report Commissioned by U.S. Soccer.