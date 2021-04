Revelan video de policías de LA disparando contra hombre con pistola falsa

El Departamento de Policía de Los Ángeles, en California, reveló un video en el que uno de sus agentes dispara contra un hombre que tenía una pistola falsa en mano.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo en Olympic Station, según captó la cámara corporal del oficial. Los agentes se encontraban en el lugar por otro reporte, pero vieron al hombre parado con lo que parecía ser una pistola.

Al comienzo del video se observa que el policía trata de dialogar con el sujeto, quien luego fue identificado como Nakiea Brown, de 34 años de edad.

“Tira el arma. No te puedo ayudar con eso en tu mano”, grita el agente del Departamento de Policía de Los Ángeles. Brown se niega y le dice que entonces tendrá que dispararle.

El oficial le insiste durante más de un minuto que tire el arma mientras otro agente lo respaldaba.

Ante la negativa, el policía opta por dispararle al hombre. Ya en el suelo, al menos tres agentes se acercan a Nakiea Brown, según se observa en el video.

“Mantén tus manos arriba, mantén tus manos arriba”, le grita el agente en repetidas ocasiones, mientras Brown ya encuentra herido en el suelo.

Los tres policías los someten en el piso para esposarlo, mientras uno de los agentes asegura que el hombre está consciente y respirando, aunque herido de bala.

LAPD Cop Shoots Armed Man Outside The Olympic Community Police Station in Pico-Union pic.twitter.com/EADd6hEvLq