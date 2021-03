Revelan video de policías esposando a niño de 5 años en Maryland

El Departamento de Policía del condado de Montgomery, en el estado de Maryland, reveló un video que muestra a sus agentes esposando a un niño de 5 años de edad y llamándolo bestia, mientras el menor no paraba de llorar.

La grabación fue obtenida de las cámaras corporales de los policías y publicada este fin de semana. Sin embargo, los hechos ocurrieron en enero de 2020, cuando el menor no se había presentado en la escuela.

El video de casi 50 minutos comienza dentro de la patrulla, cuando observan al niño caminando solo en la calle. “¿Qué pasa chico? ¿Qué estás haciendo?”, lo cuestiona uno de los oficiales mientras el pequeño de pantalón azul y sudadera blanca se recargaba temeroso en un vehículo.

El menor le cuenta que tiene 5 años de edad y el oficial de inmediato responde: “¿Crees que puedes tomar tus propias decisiones? ¿Crees que puedes hacer lo que quieres? ¿Por qué estás fuera de la escuela?”.

El policía le ordena que regrese a la escuela y cuando el menor se niega, el agente le dice que lo llevará hasta ahí. El niño de inmediato comienza a llorar y lo suben al asiento trasero de la patrulla.

El pequeño de 5 años de edad llora durante todo el camino hasta el plantel en el que recibe clases. Al llegar, el menor se resiste y sigue con el llanto y la otra policía le comienza a gritar.

El estudiante se mantiene sentado con la cabeza orientada hacia la espalda durante más de 15 minutos hasta que llega su madre.

La mujer les confiesa que no puede “disciplinar” a su hijo como quisiera, porque la llevarían a prisión, y los agentes le aseguran que puede golpear al niño sin ir a la cárcel.

Los oficiales siguen con la conversación con la madre y uno de los agentes le pone unas esposas al pequeño y lo amenaza con que si sigue con ese comportamiento, terminará arrestado.

Su madre observó la acción del agente contra su hijo de 5 años de edad y siguió conversando con el otro policía. Al final, la mujer se despidió de ellos cordialmente y agradeciéndoles.

Sin embargo, después presentó una demanda en contra del condado de Montgomery, al Departamento de Policía del condado y a las Escuelas Públicas de la región, en busca de una compensación por el trauma que le causaron a su hijo.

Los dos agentes que arrestaron al niño fueron investigados por organismos internos y se mantuvieron laborando para el Departamento de Policía de Montgomery, en Maryland.

Al publicar la grabación, uno de los miembros del Consejo del condado de Montgomery afirmó. “Todos vimos a un pequeño niño humillado, en el asiento trasero de una patrulla, recibiendo gritos de un oficial, a pulgadas de su cara. Esto es violencia”.

TRIGGER WARNING: MCPD has released the body cam footage I have been requesting related to the 5 year old detained by police, my statement and a link to the footage below. pic.twitter.com/joJlwdiHNl