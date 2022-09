Rey Carlos III encabeza la procesión fúnebre de Isabel II en Edimburgo

El rey Carlos III, acompañado por sus tres hermanos, encabezó el lunes la procesión que llevó el féretro de Isabel II hasta la catedral de Saint Giles en Edimburgo, capital de Escocia, donde los británicos comenzarán a despedirse de su reina.

Vestido con sus galas militares, el nuevo monarca de 73 años siguió a pie el coche fúnebre desde el palacio Holyroodhouse, en cuya sala del trono había pasado la noche, hasta el vecino templo de la iglesia de Escocia.

Sus hermanos Ana, de 72 años, y Eduardo, de 58 años, vestían también uniforme. Pero no así Andrés, de 62 años, considerado el "hijo predilecto" de Isabel II pero al que la propia monarca despojó hace meses de sus honores militares a raíz de acusaciones de agresión sexual a una menor en Estados Unidos, que se cerraron con un acuerdo extrajudicial.



AFP

Tras una ceremonia religiosa en la catedral de Saint Giles, en cuyo tejado se habían apostado francotiradores de la policía, se abrirá allí la primera capilla ardiente que durante 24 horas permitirá a los escoceses despedirse de su monarca.

Members of parliament sang ‘God Save the King’ to Charles in Westminster Hall before the King departed for Edinburgh for the arrival of his mother’s coffin to the city’s historic cathedral https://t.co/vg1OALddsd pic.twitter.com/lubcVUHhQA